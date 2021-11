Juventus-Atalanta: le formazioni ufficiali

Le due squadre tra poco in campo all'Allianz Stadium per la quattordicesima giornata di Serie A

La Juventus, dopo la sconfitta contro il Chelsea di martedì sera, è pronta a rituffarsi nel campionato, dove è attesa dalla difficile sfida contro l'Atalanta. Dopo la vittoria della scorsa settimana allo Stadio Olimpico contro la Lazio, regolata per 0-2 grazie alla doppietta messa a segno su rigore da Leonardo Bonucci, la Juventus è chiamata ora a continuare la sua rimonta in classifica proprio contro la Dea: la squadra di Gasperini è al quarto posto in classifica, in vantaggio di quattro punti rispetto ai bianconeri, e vincere questa sera significherebbe rosicchiare ancora punti alle squadre davanti e soprattutto alla squadra di Bergamo, con la formazione neroblu che finirebbe a solo un punto di distanza e con la Juventus che si inserirebbe ancora di più nel treno delle inseguitrici.