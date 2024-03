Juventus, l’approfondimento sui talenti della Next Gen

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui talenti in rampa di lancio prodotti dalla Next Gen.

Lorenzo Focolari Redattore 5 marzo - 18:00

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sullaNext Gen. Ecco il comunicato: "“Next Gen on the road”, la nostra rubrica settimanale che si sofferma sulle prestazioni dei calciatori della Juventus in prestito in Italia e in Europa, si concentra in questo episodio su Tommaso Barbieri, esterno nato nell’agosto del 2002 in prestito al Pisa, e su Facundo Gonzalez, difensore uruguaiano approdato in bianconero nell'estate del 2023 e attualmente in prestito alla Sampdoria.

TOMMASO BARBIERI Seconda rete in Serie B (terza tra i professionisti dopo la prima con la maglia del Novara nel settembre del 2019) e della sua personale stagione nella vittoria del suo Pisa sul campo del Cittadella. Con una conclusione di destro da fuori area che ha battuto il portiere avversario sul primo palo, Barbieri ha regalato, nei minuti finali della sfida del "Tombolato", tre punti importanti al Pisa mettendo il timbro sulla vittoria in trasferta. Come detto, si tratta del secondo gol, il primo meno di un mese fa contro la Sampdoria, di questa annata in prestito per l’esterno nelle 22 presenze, 6 dal primo minuto nelle 9 uscite del 2024 dei toscani, finora disputate con la maglia del Pisa. Un' altra soddisfazione per Tommi, continua così!

FACUNDO GONZALEZ A proposito di Sampdoria sono due anche le reti segnate da Gonzalez in questa Serie B, ma nessuno nell'ultima giornata disputata. La scena, però, il difensore nato a Montevideo il 6 giugno 2003 se la prende ugualmente per la continuità di rendimento dimostrata in questi mesi in maglia blucerchiata. Gonzalez, infatti, è sempre più un titolare inamovibile nello scacchiere di Andrea Pirlo: dal 7 ottobre 2023 il ventenne uruguaiano non ha perso neanche un minuto di gioco, tranne in occasione del match del 14 gennaio scorso contro il Venezia in quanto squalificato per somma di ammonizioni rimediate nel corso del campionato. Avanti così, Facundo!".

