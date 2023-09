Juventus Academy Special Day, tutte le novità sull’evento

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sull'evento di ieri per l'Academy, con tutte le informazioni sul torneo.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sull'evento dell' Academy . Ecco il comunicato: "È stata una domenica di fine settembre all'insegna dell'amicizia, del divertimento e dei colori bianconeri, con il calcio come protagonista assoluto ovviamente.

Questa è stata, in estrema sintesi, la giornata di domenica 24 settembre 2023 che ha visto coinvolte ben 12 Juventus Academy Élite Piemonte nella splendida cornice dello Juventus Training Center di Vinovo. Una giornata che è nata con l'idea di dedicare spazio a queste società focalizzando l'attenzione su due principali focus: da un lato per una formazione specifica dei tecnici della categoria "Primi Calci", dall'altro per conoscere e fidelizzare i bambini coinvolti.