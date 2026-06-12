Niente risultati sperati

Quando Damien Comolli arrivò alla Juventus nell'estate del 2025, la sensazione era quella di assistere all'inizio di una nuova era. Il dirigente francese aveva costruito la propria reputazione attraverso un approccio moderno, basato sull'analisi dei dati, sugli algoritmi e sulla valutazione statistica dei calciatori. L'obiettivo era chiaro: individuare talenti prima della concorrenza, ottimizzare gli investimenti e costruire una squadra competitiva senza sostenere costi eccessivi. Una filosofia molto diversa rispetto a quella tradizionalmente adottata dai grandi club italiani. Tuttavia, dopo poco più di un anno, il bilancio finale racconta una realtà ben diversa. La rivoluzione annunciata non è riuscita a tradursi in risultati concreti e il progetto si è progressivamente indebolito fino all'addio del dirigente francese. A pesare non sono stati soltanto i risultati sul campo, ma soprattutto le difficoltà incontrate nella costruzione della rosa e nella gestione delle principali operazioni di mercato.

Tra idee innovative e difficoltà nelle trattative

Uno degli aspetti più discussi della gestione Comolli riguarda proprio il mercato. Nonostante la fama costruita grazie all'utilizzo dei dati, molte delle trattative condotte dalla Juventus hanno seguito percorsi tradizionali, affidandosi a procuratori e intermediari. Secondo diverse ricostruzioni, il dirigente avrebbe incontrato difficoltà soprattutto nei rapporti con alcuni grandi club europei. Una situazione che avrebbe rallentato numerose operazioni considerate prioritarie dalla società. Tra i pochi acquisti considerati realmente coerenti con la filosofia iniziale viene indicato Boga, profilo individuato per caratteristiche tecniche, margini di crescita e sostenibilità economica. Un investimento ritenuto in linea con il modello basato sull'analisi approfondita dei dati. Per il resto, molte trattative si sono trasformate in negoziazioni lunghe e complicate, senza riuscire a raggiungere rapidamente una conclusione positiva. Una situazione che avrebbe generato crescente malcontento anche all'interno dell'area tecnica.

Kolo Muani, Alisson e gli affari mai chiusi

Tra i dossier più emblematici della gestione Comolli c'è quello relativo a Randal Kolo Muani. La Juventus aveva individuato l'attaccante come uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto offensivo, ma la trattativa non è mai arrivata a una conclusione definitiva. Situazione simile anche per Alisson, altro nome seguito con grande attenzione dalla dirigenza bianconera. Nonostante i contatti avviati e le basi di un possibile accordo, l'operazione si è fermata davanti alle resistenze del club proprietario del cartellino. Secondo alcune ricostruzioni, una delle criticità principali sarebbe stata la difficoltà nel trasformare gli accordi preliminari con i giocatori in intese definitive tra le società coinvolte. Uno scenario che si sarebbe ripetuto anche in altre operazioni, contribuendo a rallentare il mercato bianconero e ad aumentare la frustrazione all'interno del club.

Si chiude così un'esperienza che avrebbe dovuto rivoluzionare il modo di fare mercato alla Continassa. Gli algoritmi e i dati restano strumenti importanti nel calcio moderno, ma l'avventura di Comolli ha dimostrato come, ai massimi livelli, siano ancora determinanti relazioni, esperienza e capacità di chiudere rapidamente le trattative più importanti.