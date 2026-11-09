Kenan Yildiz dà un’indicazione attesa dai tifosi bianconeri: il suo obiettivo è tornare in campo a dicembre. Il fantasista della Juventus ne ha parlato oggi a Bologna, durante la cerimonia del Bulgarelli Number 8, premio assegnato per la stagione 2025/26. Yildiz ha detto di stare bene e di sentire la mancanza della squadra e del campo. La sua frase, però, non equivale ancora a una data ufficiale per il rientro.

Una finestra indicativa, senza una data precisa

Il numero 10 è fermo dalla fine di agosto per la frattura alla base del quinto metatarso del piede sinistro. La Juventus aveva comunicato che l’intervento chirurgico era riuscito e che il giocatore avrebbe iniziato la riabilitazione. Oggi Yildiz ha indicato dicembre come orizzonte per il ritorno, senza specificare una partita o il momento in cui potrà allenarsi stabilmente con il gruppo.

La cautela resta necessaria: il rientro dipenderà dai progressi del recupero e dalle valutazioni dello staff medico. La dichiarazione del giocatore offre un riferimento temporale, ma non sostituisce un aggiornamento ufficiale sulle tappe della riabilitazione.

La Juventus aspetta il suo numero 10

L’assenza di Yildiz priva Spalletti di una soluzione offensiva capace di creare superiorità e dare imprevedibilità negli ultimi metri. Il calendario di dicembre potrebbe offrire le prime occasioni per rivederlo, ma la Juventus dovrà prima valutarne la condizione atletica e il reinserimento in gruppo.

Il segnale più concreto, per ora, è la prospettiva indicata dallo stesso Yildiz: dicembre. Il giorno del ritorno in partita, invece, resta da stabilire.