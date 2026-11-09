Una domenica da dimenticare per la Juventus Next Gen. La formazione allenata da Massimo Brambilla è uscita sconfitta con un pesante 4-0 dalla trasferta contro il Lecco, nella gara valida per la tredicesima giornata del Girone A di Serie C.

Dopo il successo per 2-0 contro la Pro Vercelli, la seconda squadra juventina non è riuscita a dare continuità ai propri risultati. Adesso l'attenzione si sposta sul prossimo appuntamento, in programma domenica 15 novembre contro il Treviso, quando i ragazzi di Brambilla avranno l'occasione di reagire.

Quattro gol subiti e una partita in salita: il racconto della sconfitta

Il Lecco ha indirizzato subito la gara, trovando il vantaggio al 6' con Casarotto. La Juventus Next Gen ha provato a reagire e nella seconda parte del primo tempo ha costruito alcune opportunità interessanti, soprattutto con Grelaud e Durmisi, senza però riuscire a trovare la rete del pareggio.

Nella ripresa la situazione è peggiorata rapidamente. Al 50' Capello ha firmato il raddoppio, approfittando di una situazione nata da un recupero del pallone su Corradi. Cinque minuti più tardi Manetti ha realizzato il 3-0, sfruttando un assist in profondità di Casarotto. Al 70' è arrivato anche il poker di Murillo, favorito da un errore in fase di impostazione del portiere Mangiapoco.

Brambilla non cerca alibi: “Abbiamo tutte le possibilità per crescere”

Al termine della partita, il tecnico juventino ha analizzato la prestazione, riconoscendo i meriti degli avversari ma ricordando anche le occasioni avute dalla sua squadra prima che il risultato diventasse troppo pesante.

“Fino al 2-0 siamo rimasti in partita: dopo i primi 20-25 minuti, nei quali siamo stati in difficoltà, siamo riusciti a mettere in difficoltà gli avversari, creando anche le occasioni per pareggiare. Abbiamo tanti ragazzi al primo anno di Serie C che hanno bisogno di tempo per adattarsi. Credo che con pazienza ed equilibrio abbiamo tutte le possibilità per crescere e migliorare, e di conseguenza migliorerà anche la nostra posizione in classifica”.