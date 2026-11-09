Nessuna euforia, nessuna consolazione. Dopo il 2-2 di Firenze, Luciano Spalletti ha scelto la strada della sincerità e ha messo davanti a tutto il difetto che, a suo giudizio, impedisce alla Juventus di fare il salto di qualità: la mancanza di continuità. Una squadra capace di rialzarsi due volte, ma anche di cadere due volte in una sola sera.

Il difetto che frena la Juve

Per l'allenatore il problema non è la reazione, che contro la Fiorentina c'è stata. Il problema è quello che succede prima e dopo. La Juve gioca bene a tratti, poi si spegne, e quando qualcosa va storto tende a perdere lucidità anche davanti a difficoltà minime. Da qui l'immagine del bicchiere d'acqua in cui la squadra, ogni tanto, finisce per affogare.

L'esempio più chiaro è il secondo gol viola, arrivato poco dopo il pareggio di Woltemade. Un'azione nata anche da un errore di posizionamento difensivo: secondo Spalletti, in quel momento i suoi avrebbero dovuto aggredire il portatore di palla invece di restare ad aspettare. Un dettaglio che diventa sostanza, perché è costato il vantaggio a inizio ripresa.

Il tecnico è andato oltre la tattica e ha parlato apertamente di carattere. A volte, ha spiegato, i giocatori subiscono la pressione senza reagire, e quell'esitazione toglie alla Juve risultati importanti. Un messaggio diretto allo spogliatoio, alla vigilia di una sosta che servirà anche a lavorare su questo.

Le scelte e gli attaccanti

Spalletti ha difeso le sue decisioni. Contro il pressing alto della Fiorentina ha chiesto ai suoi di cercare subito la punta, saltando il centrocampo per non farsi soffocare. E ha spiegato la scelta di Boga titolare: non possono giocare sempre gli stessi, e l'esterno si era guadagnato spazio con i buoni ingressi a partita in corso.

Parole positive per i due attaccanti più discussi. Woltemade, al primo gol in campionato, ha dato di più rispetto alle ultime uscite, anche se proteggere il pallone non è la sua specialità. Kolo Muani, autore dell'assist per l'1-1, è in crescita: da qualche settimana gioca con più energia e si muove di più senza palla.

Il silenzio sul rigore e una classifica che preoccupa

C'è stato anche un momento in cui Spalletti ha preferito non rispondere. Alla domanda sul tocco di braccio di Joao Mario al 79', il tecnico ha chiesto con ironia una domanda di riserva, spiegando di aver già visto l'episodio dal vivo e di non avere bisogno di rivederlo. Un modo elegante per non alimentare polemiche, ma anche per far capire cosa pensava.

Il bilancio resta amaro. Con 18 punti in 11 giornate la Juve è settima, e la zona Champions si allontana. Dopo la sosta per le Nazionali servirà la continuità che Spalletti chiede da settimane: senza quella, le rimonte d'orgoglio rischiano di non bastare.