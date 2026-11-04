Kenan Yildiz comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Dopo settimane complicate a causa dell'infortunio al piede rimediato a fine agosto, l'attaccante della Juventus si avvicina gradualmente al ritorno in campo. Le prossime settimane saranno importanti per valutare i progressi del recupero e capire quando potrà tornare a disposizione di Luciano Spalletti.

Yildiz, possibile rientro contro il Monza: la data da tenere d'occhio

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il talento turco, dovrebbe iniziare nelle prossime settimane a lavorare sul terreno di gioco, con l'obiettivo di ritrovare progressivamente la condizione fisica necessaria per riprendere l'attività agonistica.

La domanda adesso riguarda soprattutto i tempi del recupero. Una possibile data per il ritorno è già stata individuata: Yildiz potrebbe tornare a disposizione di Spalletti in occasione della partita di campionato contro il Monza, in programma il prossimo 14 dicembre.

Si tratta al momento di una prospettiva da verificare attraverso i prossimi allenamenti e l'evoluzione delle sue condizioni. La Juventus non vuole correre rischi e punta a recuperare il proprio attaccante soltanto quando sarà nelle condizioni migliori per tornare a giocare.