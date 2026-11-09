Brutte notizie per Luciano Spalletti dopo il pareggio contro la Fiorentina. Pierre Kalulu ha accusato un problema muscolare al termine della partita disputata allo stadio Artemio Franchi e gli accertamenti effettuati questa mattina hanno confermato la presenza di una lesione. Il difensore francese ha già iniziato le cure e non prenderà parte agli impegni della propria nazionale.

Kalulu, lesione al bicipite femorale: il comunicato ufficiale

La Juventus ha comunicato l'esito degli esami strumentali effettuati dal calciatore presso il J|Medical. Di seguito la nota ufficiale:

“Al termine della gara contro la Fiorentina, Pierre Kalulu ha accusato fastidio muscolare alla coscia sinistra e questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici.

Gli esami strumentali eseguiti al J|medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Il giocatore ha iniziato le cure, in accordo con lo staff della Nazionale francese che lo ha sconvocato.”