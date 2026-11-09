La pausa per le nazionali coinvolgerà anche diversi protagonisti della Juventus. Sono infatti 12 i giocatori bianconeri chiamati dalle rispettive selezioni per gli impegni internazionali della seconda metà di novembre. Una notizia che riguarda da vicino Luciano Spalletti, che dovrà gestire il lavoro alla Continassa con un gruppo ridotto durante la sosta.

Tra i convocati figurano calciatori della prima squadra e un giovane impegnato con l'Under 21 italiana. Le selezioni saranno protagoniste tra Nations League, qualificazioni alla Coppa d'Africa e partite amichevoli: ecco tutti i nomi e gli appuntamenti in programma.

I 12 bianconeri convocati dalle rispettive nazionali

Sono diverse le nazionali che potranno contare sui giocatori della Juventus. L'Italia avrà a disposizione Federico Gatti e Guglielmo Vicario, mentre Jeff Ekhator raggiungerà la selezione Under 21.

Ecco l'elenco completo:

Kerim Alajbegovic : Bosnia ed Erzegovina

Juan Cabal e Jhon Lucumi : Colombia

Zeki Celik : Turchia

Federico Gatti e Guglielmo Vicario : Italia

Jeff Ekhator : Italia Under 21

Pierre Kalulu : Francia

Teun Koopmeiners : Olanda

Weston McKennie : Stati Uniti

Pape Matar Sarr : Senegal

Edon Zhegrova: Kosovo

Il calendario delle partite: tutti gli appuntamenti di novembre

I primi impegni sono in programma giovedì 12 novembre, con diversi bianconeri subito protagonisti. Il calendario proseguirà fino a mercoledì 18 novembre, quando si concluderanno le gare delle nazionali.

Giovedì 12 novembre

Ore 18:00 – Turchia-Belgio (Nations League)

Ore 20:00 – Senegal-Sudan (Qualificazioni Coppa d'Africa 2027)

Ore 20:45 – Italia-Francia (Nations League)

Venerdì 13 novembre

Ore 18:30 – Francia U21-Italia U21 (Amichevole)

Ore 20:45 – Olanda-Grecia (Nations League)

Sabato 14 novembre

Ore 01:00 – Colombia-Cile (Amichevole)

Ore 15:00 – Kosovo-Israele (Nations League)

Ore 20:45 – Svezia-Bosnia ed Erzegovina (Nations League)

Ore 22:30 – Haiti-Stati Uniti (Concacaf Nations League)

Domenica 15 novembre

Ore 20:45 – Francia-Turchia (Nations League)

Ore 20:45 – Belgio-Italia (Nations League)

Lunedì 16 novembre

Ore 14:00 – Sudan-Senegal (Qualificazioni Coppa d'Africa 2027)

Ore 18:15 – Italia U21-Belgio U21 (Amichevole)

Ore 20:45 – Germania-Olanda (Nations League)

Martedì 17 novembre

Ore 20:45 – Irlanda-Kosovo (Nations League)

Ore 20:45 – Bosnia ed Erzegovina-Romania (Nations League)

Mercoledì 18 novembre