Dusan Vlahovic salterà le prossime due partite con la nazionale della Serbia: l'attaccante della Juventus da forfait per un problema fisico

Tegola per Dusan Vlahovic. La federazione della Serbia ha comunicato che l'attaccante della Juventus non prenderà parte alle prossime due partite con la maglia della sua nazionale. In programma c'erano infatti gli impegni contro Giordania e Bulgaria.