Senza qualificazione alla prossima Champions League la Juve sarà costretta a fare un mercato particolarmente attento a entrante e uscite. Per questo potrebbe essere sacrificato un big e in cima alla lista dei partenti c'è Dusan Vlahovic .

L'attaccante serbo ha deluso in questa stagione ma ha ancora molte offerte in giro per l'Europa e per questo la Vecchia Signora pensa di venderlo per circa 70/80 milioni di euro.