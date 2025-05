Juve, Vignola: “La Champions potrebbe non bastare a Tudor”

Beniamino Vignola ha parlato dell'allenatore della Juventus, Igor Tudor: per l'ex calciatore, la sua posizione in bianconero sarebbe incerta

Intervistato per Radio Bianconera, Beniamino Vignola alla domanda sul paragone tra lui e l’esterno offensivo della Juventus, Francisco Conceicao, l’ex calciatore ha risposto: “Io magari avevo un piede più educato, lui è sicuramente più scattante, ha più corsa rispetto a me. Con Tudor l’esterno portoghese non ha avuto molto spazio. La stagione difficile della squadra credo abbia condizionato i singoli giocatori”. Inoltre, sulla conferma di Igor Tudor sulla panchina bianconera ha continuato: “Anche se non venisse confermato, aver allenato la Juve sarà comunque un’esperienza importante per l’allenatore bianconero. Tutti sapevamo delle difficoltà che avrebbe incontrato. Sinceramente credevo che per essere confermato fosse sufficiente la qualificazione in Champions League”.

Vignola: “Stagione con tanti errori e risultati non brillanti”

Infine, sulle prospettive per il finale di stagione, Vignola ha concluso: "Ad essere onesto ho molto timore, come credo in tanti. Siamo arrivati al rush finale e non ci sono più margini di errore, quest'anno la Juve ne ha commessi tanti. La qualificazione nella Coppa più prestigiosa ha un valore vitale sotto il profilo economico/finanziario. Il progetto è nato all'insegna dei giovani, con l'obiettivo di sistemare i conti. Certo, poi contano i risultati non sono stati brillanti".