Rassegna stampa – Conte e Chiellini: la Juve va verso la rivoluzione

Dalla Coppa Italia e la lotta Scudetto fino al futuro della Juve: tutte le principali notizie di giornata sui bianconeri e non solo

Oggi è mercoledì 14 maggio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Ti voglio. Coppa Italia, la finale all’Olimpico”. In taglio alto: “Grand’Italia avanti così”. A lato: “Moratti 80: Cara Inter adesso fammi un bel regalo”, “Scudetto di notte. Ultima giornata anticipata giovedì alle 20:45”, “Mads un Giro da Duro” e “Incubo Samp non basta Evani: precipita in C”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con la lotta scudetto: “Countdown”. E ancora: “I giorni di Conte: vuole spegnere i sogni dell’Inter”. In taglio alto spazio alla Coppa Italia: “La sera dei miracoli“. In basso: “Lazio d’argento”, “Povera Samp: sprofonda in serie C”, “Sempre più Sinner. Musetti e Paolini show” e “Antonelli: Imola sarà bellissimo”.

Tuttosport

“Chiellini e Conte, brividi Juve”, questo il titolo di Tuttosport che aggiunge: “Champions o no, si va verso il rimpasto societario e tecnico”. In alto: “Sinner e Muso: sballo. Paolini rimonta da urlo”. A lato: “Fame Milan. Sogno Bologna”, “Bertolucci: Leao come Alcaraz. Reijnders alla Ruud. Però il mio Milan…”, “Villalta: Orso da Nazionale. Ma è come Della Valle con Pozzecco…” e “Savoldi: Milan, che casino! Punto su Orsolini, Castro sarà da big”. In basso: “Toro, mossa Anjorin”. Nel frattempo arriva un annuncio pazzesco di Giuntoli: Dal Real vorrei prendere… <<<