Juve, verso la fumata bianca per Milik: “Sarei contento di rimanere”

Parla Milik: "i due club stanno dialogando, spero trovino l'accordo: sarei contento di rimanere a Torino: sto bene e so che..."

Arkadiusz Milik ha parlato del suo futuro dal ritiro con la sua Polonia, nelle dichiarazioni riportate dall’ANSA ha detto: " Juventus e Marsiglia ne stanno parlando, la mia speranza è che possano mettersi d'accordo e sarei contento di rimanere a Torino: sto bene e so che Allegri mi vuole: la mia speranza è che presto si trovi un accordo".

Il polacco è destinato a restare in bianconero, ma stavolta a titolo definitivo.Milik ha confermato il suo desiderio di restare a Torino e intanto mister Allegri ha già fatto sapere di voler puntare ancora su di lui. Per questo la coppia Manna-Calvo stanno facendo di tutto per accontentare tecnico e giocatore. Nonostante la brusca frenata dei giorni scorsi, ora si respira ottimismo. L'OM ha preso atto della situazione e ha di nuovo aperto le porte a una nuova trattativa.