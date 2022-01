Offerta dell’Utrecht per Ihattaren

Il calciatore della Juventus in prestito alla Sampdoria è scappato in Olanda da ottobre scorso e in Italia non ha giocato nemmeno un minuto

redazionejuvenews

La Juventus è tornata ieri sera in campo contro il Napoli, nella prima partita del girone di ritorno del campionato italiano di Serie A. I bianconeri non sono andati oltre l'1-1 casalingo contro i partenopei, con entrambe le squadre che avevano molti assenti. Un pareggio che non muove la classifica, e che costringe la squadra di Massimiliano Allegri a vincere domenica sera contro la Roma la sfida in programma allo Stadio Olimpico, per non perdere altro terreno dalle prime quattro della classifica.

Insieme al campionato, con l'avvento di gennaio è iniziata anche la sessione invernale del calciomercato, durante la quale la Juventus non dovrebbe essere molto attiva, se non in uscita, per definire alcune questioni rimaste in sospeso. Ramsey è stato messo sul mercato dallo stesso Allegri, che nella conferenza stampa di viglia della partita contro il Napoli aveva parlato di lui come un giocatore in uscita, ed oltre alla questione legata al gallese, con il nuovo anno la Juventus dovrebbe risolverne un'altra, legata ad un altro suo giocatore.

Mohamed Ihattaren, trequartista acquistato in estate dalla Juventus dal PSV Eindhoven per 1,9 milioni di euro più 2 di bonus, era stato girato dai bianconeri alla Sampdoria per farlo crescere, ma il giovane calciatore non ha mai giocato un solo minuto. Da ottobre infatti il classe 2002 è scappato in Olanda, ha cambiato procuratore ed è sparito dai radar per un lungo periodo. La stampa olandese, che aveva attributo questo comportamento alla scomparsa del padre nel 2019, è tornata oggi alla carica parlando di un interesse di una squadra olandese sul giocatore. Stando a quanto riporta VoetbalInternational l'Utrecht sarebbe intenzionato a tesserare il giocatore, e la settimana prossima dovrebbe far pervenire alla Juventus un'offerta per il suo cartellino, che i bianconeri dovrebbero accettare senza problemi mettendo fine alla breve avventura italiana del giocatore.