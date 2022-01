Calciomercato Juventus / Colpo di scena da Sky: decisione clamorosa!

I temi sono davvero tantissimi in ottica Juve. Il più caldo riguarda l'attacco. In ballo c'è sempre la questione Morata, tolto dal mercato da Allegri a parole ma sempre protagonista delle voci di questi giorni. La sensazione è che la questione in effetti non sia ancora del tutto chiusa. Anche perché poi si parla pure di possibili colpi in attacco in entrata. Icardi in cima alla lista, che comunque è molto lunga.