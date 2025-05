Juve-Udinese, Gonzalez: “Vinta la prima di due finali”

Intervistato nel post partita della vittoria in Serie A contro l'Udinese ha parlato l'attaccante della Juventus, Nico Gonzalez

Intervistato ai microfoni di DAZN nel post match della sfida di Serie A all’Udinese, ha parlato l’attaccante della Juventus, Nico Gonzalez. Di seguito le sue risposte alle domande poste dallo studio.

Due gol in due partite in casa: i tuoi tifosi ti stanno facendo bene?

“Sono contento, ma sono contento di più per la vittoria. Lo sapevamo che mancavano due finali: ne abbiamo giocata già una e adesso manca la prossima. Dobbiamo prepararci bene per affrontarla nella migliore maniera”.

Quando è fattibile arrivare a prendere questa Champions?

“Quello è l’obiettivo nostro, dei tifosi e della società. E’ per quello che dobbiamo andare lì andando alla morte perché noi come Juventus dobbiamo andare in Champions”.