La Juventus si avvicina alla quarta giornata di Serie A e l’attenzione è già rivolta alla conferenza stampa di Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero sarà chiamato a presentare la trasferta contro il Sassuolo e potrebbe fornire indicazioni importanti sulle condizioni della rosa e sulle sue scelte.

L’infortunio di Locatelli al centro dell’attenzione

Uno degli argomenti inevitabili sarà quello legato a Manuel Locatelli. Il capitano bianconero ha riportato una lesione del menisco laterale del ginocchio destro durante la sfida contro il Milan e ha già effettuato l’intervento chirurgico. I tempi di recupero sono lunghi e Spalletti dovrà trovare nuove soluzioni per sostituire una pedina fondamentale.

La conferenza potrebbe quindi essere l’occasione per capire come il tecnico intenda ridisegnare il centrocampo e quali responsabilità verranno affidate a Douglas Luiz, Koopmeiners e agli altri centrocampisti disponibili.

Sarr, McKennie e Cambiaso: le ultime

Grande attenzione anche sull’infermeria. Pape Matar Sarr ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e rappresenta il recupero più incoraggiante, mentre McKennie e Cambiaso continuano ad essere valutati.

Spalletti potrebbe quindi chiarire chi è realmente a disposizione per la trasferta di Reggio Emilia e chi, invece, dovrà ancora aspettare.

Kolo Muani e Woltemade insieme?

Altro tema caldo sarà inevitabilmente l’attacco. Dopo aver confermato la possibilità di utilizzare Kolo Muani e Woltemade contemporaneamente, Spalletti potrebbe essere chiamato a spiegare come immagina la convivenza tra i due.

La Juventus ha diverse alternative offensive e il tecnico potrebbe svelare qualche dettaglio in più sulle gerarchie. Alajbegovic, Conceição e Nico Gonzalez sono altri giocatori che potrebbero essere coinvolti nelle sue scelte.

Verso Sassuolo-Juve

La conferenza sarà dunque un appuntamento importante per capire quale Juventus vedremo a Reggio Emilia. I bianconeri arrivano alla sfida con sette punti dopo tre giornate e vogliono tornare alla vittoria dopo il pareggio contro il Milan.