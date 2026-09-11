La Juventus si avvicina alla trasferta di Reggio Emilia con una certezza: il centrocampo dovrà cambiare volto. L'infortunio di Manuel Locatelli ha tolto a Luciano Spalletti il principale riferimento della mediana e ora il tecnico deve trovare una nuova soluzione per garantire equilibrio e qualità alla squadra.

Douglas Luiz, un'occasione importante

Contro il Sassuolo dovrebbe toccare soprattutto a Douglas Luiz assumersi maggiori responsabilità. Il brasiliano è tra i principali candidati per gestire la costruzione del gioco insieme a Teun Koopmeiners, in una coppia che dovrà dare risposte importanti fin dal prossimo appuntamento di campionato.

Per Douglas Luiz può essere quindi un momento decisivo. Dopo un periodo nel quale il suo rendimento e il suo ruolo all'interno della squadra sono stati al centro delle discussioni, l'assenza del capitano apre uno spazio importante nelle gerarchie di Spalletti.

Koopmeiners al suo fianco

L'altra pedina chiamata a fare un passo avanti è Teun Koopmeiners. L'olandese può diventare ancora più importante nella gestione del pallone e negli inserimenti, con Spalletti che dovrà trovare il modo di compensare l'assenza di Locatelli senza perdere qualità.

La coppia Douglas Luiz-Koopmeiners rappresenta al momento la soluzione più probabile per la sfida di domenica, anche perché Weston McKennie continua a lavorare a parte.

Sarr può diventare l'arma in più

La buona notizia arriva da Pape Matar Sarr, che ha iniziato a lavorare parzialmente in gruppo. Il centrocampista punta alla convocazione per Sassuolo-Juventus, anche se la sua presenza resta da valutare nelle prossime sedute.

Il senegalese potrebbe quindi rappresentare una soluzione importante soprattutto a gara in corso. Spalletti, però, non sembra intenzionato a correre rischi e l'eventuale rientro sarà necessariamente graduale.