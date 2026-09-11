La nuova stagione della Juventus Women in Serie A è pronta a prendere forma. La Divisione Serie A Femminile Professionistica ha ufficializzato data e orario della prima giornata del campionato 2026/27, con le bianconere che faranno il loro esordio davanti al proprio pubblico.

Juventus Women-Napoli, quando si gioca

La sfida contro il Napoli è stata fissata per sabato 26 settembre alle ore 12:30. Una gara subito interessante per la squadra bianconera, che inizierà il proprio percorso in campionato affrontando le partenopee.

Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN, permettendo così ai tifosi di seguire il debutto della Juventus Women nella nuova stagione.

Parte la nuova Serie A Women

Dopo gli impegni di inizio stagione, la Juventus Women si prepara dunque al ritorno in campo per la competizione più importante del calcio femminile italiano. L’appuntamento con il Napoli rappresenterà il primo passo di un campionato nel quale le bianconere saranno chiamate a confermare le proprie ambizioni.