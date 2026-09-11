La Juventus può finalmente sorridere sul fronte dell'infermeria. A pochi giorni dalla trasferta contro il Sassuolo, Luciano Spalletti ha ricevuto una notizia positiva soprattutto per quanto riguarda il centrocampo, reparto messo a dura prova dall'infortunio di Manuel Locatelli e dall'assenza di Khéphren Thuram.

Il protagonista è Pape Matar Sarr, che ha compiuto un passo importante nel proprio percorso di recupero. Il centrocampista senegalese ha infatti partecipato parzialmente alla seduta di allenamento con il gruppo, tornando così a lavorare sul campo insieme ai compagni.

Sarr torna parzialmente in gruppo

Dopo aver seguito negli ultimi giorni un programma personalizzato, Sarr ha riassaporato il lavoro con la squadra. Una novità particolarmente importante per Spalletti, considerando le numerose assenze che hanno ridotto le possibilità di scelta in mezzo al campo.

Il rientro non significa ancora convocazione certa per Sassuolo-Juventus. Le prossime sedute saranno decisive per capire come risponderà il giocatore alle sollecitazioni e se ci saranno le condizioni per inserirlo almeno tra i convocati.

McKennie e Cambiaso ancora a parte

La situazione è invece più prudente per Weston McKennie e Andrea Cambiaso. Entrambi hanno continuato a svolgere lavoro differenziato, con lo staff bianconero che non vuole correre rischi prima della sfida di Reggio Emilia.

Per Spalletti sarà quindi necessario attendere le prossime ore prima di avere un quadro definitivo della rosa a disposizione.

Un recupero prezioso dopo lo stop di Locatelli

L'eventuale ritorno di Sarr sarebbe ancora più importante dopo il lungo stop di Locatelli. Il capitano bianconero è stato operato al menisco esterno del ginocchio destro e dovrà rimanere lontano dai campi per circa cinque-sei mesi.

In questo scenario, Spalletti ha bisogno di nuove soluzioni. Douglas Luiz e Koopmeiners restano le principali opzioni per il centrocampo, mentre Sarr potrebbe diventare una risorsa fondamentale appena raggiunta la migliore condizione.

Sassuolo-Juventus, gli ultimi dubbi

La trasferta contro il Sassuolo si avvicina e il tecnico bianconero dovrà ancora sciogliere diversi nodi. La Juventus ha sette punti dopo le prime tre giornate e vuole proseguire il proprio percorso positivo.

Il recupero di Sarr, anche soltanto parziale, rappresenta una prima buona notizia per Spalletti. Ora gli ultimi allenamenti serviranno a capire se il centrocampista potrà dare una mano alla Juventus già dal MAPEI Stadium.