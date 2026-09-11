La Juventus potrebbe cambiare qualcosa anche nel reparto offensivo. Luciano Spalletti sta infatti studiando diverse possibilità per rendere la squadra più imprevedibile e, tra le soluzioni valutate dal tecnico bianconero, c’è anche la possibilità di vedere Kolo Muani e Woltemade insieme dal primo minuto.

Kolo Muani e Woltemade, possibile convivenza

L’idea di Spalletti non sarebbe quella di schierare semplicemente due centravanti statici uno accanto all’altro. Le caratteristiche di Woltemade, infatti, permettono al tedesco di muoversi molto sul fronte offensivo, abbassarsi, venire incontro e partecipare alla costruzione del gioco.

I suoi movimenti potrebbero quindi diventare preziosi anche per Kolo Muani. Woltemade potrebbe attirare un difensore, creare spazio tra le linee e favorire gli inserimenti del francese, che avrebbe così la possibilità di sfruttare maggiormente la profondità e la propria velocità.

Una soluzione che potrebbe garantire alla Juventus maggiore imprevedibilità negli ultimi metri e permettere a Spalletti di sfruttare contemporaneamente due giocatori dalle caratteristiche differenti.

Conceição resta una certezza

Sulla corsia destra, invece, Francisco Conceição continua a rappresentare uno dei punti fermi dell'attacco bianconero. Il portoghese garantisce qualità nell’uno contro uno, capacità di saltare l’uomo e di creare superiorità numerica.

Spalletti potrebbe quindi mantenere il suo ruolo sulla fascia, costruendo attorno a lui una linea offensiva più fluida e con maggiori possibilità di scambio tra gli interpreti.

Nico Gonzalez e Alajbegovic, l'alternativa

Esiste però anche una seconda possibilità, già sperimentata in precedenza. In questo caso sarebbe Nico Gonzalez ad agire in posizione centrale, mentre Alajbegovic potrebbe essere schierato largo a sinistra.

Una soluzione che permetterebbe a Spalletti di avere maggiore duttilità nel reparto offensivo, sfruttando le caratteristiche dei singoli giocatori e modificando l’assetto anche a gara in corso.

Le prossime scelte del tecnico saranno quindi particolarmente interessanti: la Juventus potrebbe puntare sulla convivenza tra Kolo Muani e Woltemade oppure affidarsi a un sistema già collaudato con Nico Gonzalez centrale e Alajbegovic sulla fascia.