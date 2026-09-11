La Juventus ha raccolto sette punti nelle prime tre giornate di campionato, ma c'è un dato che Luciano Spalletti non può ignorare. Il reparto offensivo non ha ancora trovato il gol e le quattro reti segnate finora sono arrivate da giocatori che non sono centravanti: Bremer, Nico Gonzalez, Koopmeiners e Gatti.

Kolo Muani ancora a secco

Il principale osservato speciale è inevitabilmente Randal Kolo Muani. Il francese ha giocato da riferimento offensivo nelle prime uscite, ma non è ancora riuscito a lasciare il segno in zona gol.

Spalletti, però, continua a difenderlo e ha ribadito dopo il Milan la propria fiducia nei suoi confronti. Il tecnico potrebbe quindi insistere sul francese anche contro il Sassuolo, cercando contemporaneamente di metterlo nelle condizioni migliori per ritrovare la rete.

Woltemade può cambiare l'attacco

Proprio per questo motivo prende quota una soluzione diversa. Spalletti sta valutando la possibilità di schierare Kolo Muani e Woltemade insieme, sfruttando la capacità del tedesco di muoversi tra le linee e partecipare alla costruzione.

Non sarebbe dunque un semplice attacco a due punte statiche. Woltemade potrebbe abbassarsi, dialogare con i centrocampisti e creare spazi per gli inserimenti di Kolo Muani. Lo stesso Spalletti ha aperto alla possibilità di utilizzarli insieme dall'inizio.

La sfida contro il Sassuolo

La trasferta di Reggio Emilia potrebbe quindi diventare un banco di prova importante. Il Sassuolo sarà il prossimo avversario domenica alle 20:45, per la quarta giornata di Serie A.

La Juventus ha bisogno di continuare a fare punti, ma anche di ritrovare i gol dei suoi attaccanti. Se Kolo Muani riuscisse finalmente a sbloccarsi e Woltemade trovasse il modo di incidere, Spalletti potrebbe avere una soluzione offensiva in più per il resto della stagione.