Mercato Juve, si scaldano le fasce: non solo Holm nel mirino di Giuntoli

Mentre gli uomini di mister Massimiliano Allegri proseguono la preparazione che precede la tournée americana, la società bianconera lavora incessantemente sul calciomercato. La Juventus sembrerebbe infatti in procinto di liberare qualche casella dagli esuberi ( Arthur prima ancora che Denis Zakaria ), il che permetterebbe finalmente di operare anche in entrata. Uno dei reparti dove la Vecchia Signora starebbe cercando un nuovo restyling sarebbe quello delle corsie difensive. In questo senso, il primo obiettivo bianconero per la fascia destra dovrebbe essere Emil Holm dello Spezia , ambito però anche da altre squadre di Serie A di primo livello.

Quello del calciatore svedese del club ligure appare un profilo molto apprezzato nell'ambiente bianconero. Holm è probabilmente una delle rivelazioni più piacevoli della scorsa stagione e solo delle noie fisiche hanno rallentato la sua ascesa. Sul giocatore, oltre alla Juventus andrebbe registrato in particolar modo l'interesse di Inter e Atalanta . Quest'ultimi avrebbero presentato la scorsa settimana un offerta di 7 milioni di euro allo Spezia , che però sarebbe intenzionato a declinare qualsiasi offerta inferiore ai 10 milioni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, questa settimana dovrebbe essere quella buona per far si che la Juventus decida di fare la propria proposta. Fino a questo momento il club bianconero avrebbe valutato Holm circa 5-6 milioni. Da capire se con Cristiano Giuntoli si cercherà di aumentare l'offerta o se invece si opterà per l'inserimento di una o più contropartite tecniche.

Torna di moda Carlos Augusto per la Juventus

Per la fascia sinistra invece, sempre secondo La Gazzetta dello Sport, si sarebbe accesso nuovamente l'interesse per Carlos Augusto. Se Holm ha disputato un ottimo campionato, quella del brasiliano del Monza è stata invece un annata straordinaria. Al debutto in Serie A, Carlos Augusto ha realizzato 6 gol e 5 assist, risultando un arma imprescindibile dello scacchiere di mister Raffaele Palladino. Inoltre il giocatore può disimpegnarsi all'occorrenza anche come centrale difensivo in una difesa a tre. Un profilo sulla carta perfetto per la Juventus di Massimiliano Allegri, dal valore di 20 milioni di euro. Una trattativa che non sarà semplice per il ds bianconero, in quanto richiederebbe uno sforzo notevole alla società o l'inserimento di giovani di primo piano a favore del Monza.