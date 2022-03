Sconcerti: “Ora la Juve è ai livelli di Milan e Inter. Scudetto? Impossibile”

Dopo i 14 risultati utili consecutivi la Juve può sperare nello Scudetto? Nel suo Cappuccino con Sconcerti il giornalista si è detto dubbioso

Nel suo consueto Cappuccino con Sconcerti, in onda su Calciomercato.com, il giornalista Mario Sconcerti ha analizzato la situazione in casa Juve: "Provando ad esaminare a fondo le 14 partite senza sconfitta, si può dire che la Juve adesso è alla pari delle tre squadre che le stanno davanti. Cosa vuol dire questo nuovo accostamento? Che se ricominciassimo oggi la Juve sarebbe insieme a Inter e Milan come qualità di squadra e possibilità di successo. Questo può renderla competitiva anche in questo campionato? E’ molto difficile, quasi impossibile. La Juve è a 7 punti sicuri dal Milan e tra i cinque e gli otto punti dall’Inter. Nelle quattordici partite passate in serie positiva, la Juve ha ripreso 5 punti all’Inter e 4 al Milan. Ha tenuto una media di 2.28, ottima ma non eccezionale per recuperare.