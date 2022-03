Juventus, la striscia d’imbattibilità non si ferma: toccata quota 14

La Juventus è imbattuta da 14 partite e Allegri potrebbe puntare ad un obiettivo non nuovo per lui e la Vecchia Signora.

redazionejuvenews

LaJuventus nella giornata di ieri, la 28esima in Seria A, ha battuto lo Spezia per 1-0 grazie ad un gol di Morata al 22' minuto di gioco della prima frazione. I bianconeri, nonostante una partita giocata non benissimo, soprattutto nel secondo tempo, sono riusciti a portare a casa i tre punti, bottino fondamentale per il prosieguo del campionato. Infatti, la Vecchia Signora ha così rosicchiato tre punti al Napoli, battuto in casa dal Milan nel posticipo per 1-0. Inoltre, il club bianconero ha così allungato anche sull'Atalanta, sconfitta sabato pomeriggio dalla Roma anche qui per 1-0, andando così a più sei sugli orobici.

Con la vittoria contro i liguri, la Juventus è arrivata a 14 risultati utili consecutivi in Serie A. L'ultima sconfitta risale al 27 novembre, quando proprio l'Atalanta sconfisse all'Allianz Stadium i bianconeri con il gol di Zapata. Da quel momento Madama non ha più perso, neanche in Coppa Italia e in Champions League, visto che anche nella competizione europea l'ultima sconfitta risale al 23 novembre, il disastroso 4-0 contro il Chelsea a Londra. Esclusa l'unica sconfitta in questa lasso di tempo, ovvero lo stop contro l'Inter in Supercoppa Italiana, arrivato ben oltre i 90' minuti regolamentari, visto che la rete di Sanchez arrivò a ridosso dei calci di rigore.

Allegri non è nuovo a questi lunghissimi periodi senza sconfitte. La Juventus, nella famosa rimonta dell'annata 2015-16 riuscì a non perdere per ben 26 partite, inanellando 25 vittorie ed un pareggio. Da ricordare anche la strepitosa striscia d'imbattibilità con Antonio Conte nelle prime due stagioni, quando la Juventus non perse addirittura per 49 partite, quasi per una stagione e mezza, dati ovviamente irripetibili. I bianconeri, però, visto il calendario favorevole, potrebbero arrivare alla fine della stagione con 24 risultati utili consecutivi, un obiettivo difficile da centrare, ma non impossibile per una squadra abituata a macinare record su record nella sua storia.