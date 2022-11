Juve scatenata sul mercato: “Vuole anticipare subito due colpi” \ News

Gennaio non è poi così lontano e con esso l'apertura ufficiale del calciomercato. Con un Mondiale di mezzo che purtroppo non riguarderà se non indirettamente l'Italia, c'è già modo di pensare a cosa potrà accadere nella sessione invernale. Nel 2023 inizierà un altro campionato e l'arrivo di rinforzi nella finestra di gennaio potrà sicuramente condizionarne l'andamento.

La Juventus è tornata in una posizione di classifica discreta, ma se si desidera dare l'assalto alla vetta, non si può trascurare nessun dettaglio. Nelle prossime settimane andranno in scena alla Continassa diversi summit di mercato per decidere come intervenire nel futuro prossimo. La dirigenza avrebbe intenzione di chiudere subito due colpi necessari per proseguire la scalata e per provare a vincere l'Europa League<<<