Mercato Juve | Cherubini terrorizza la Serie A: colpi da Roma, Sassuolo e…

A campionato fermo, i top club europei e non solo, avranno modo di organizzare le proprie strategie per il mercato di gennaio. Sarebbe delittuoso non sfruttare questo mese e mezzo abbondante di pausa per avviare in maniera concreta trattative da definire appena aprirà la finestra invernale. La Juventus non fa eccezione. Alla Continassa hanno le idee piuttosto chiare su come rinforzare una rosa di qualità, ma con qualche lacuna strutturale. La necessità di portare a Torino calciatori che non abbiamo bisogno di un periodo di adattamento starebbe spingendo Cherubini ed il suo staff ad orientarsi verso profili che militino già in Serie A. La lista di calciatori entrati nel mirino bianconero è lunga e molto interessante.