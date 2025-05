Juve, Savona: “Partita di carattere, l’importante era non perdere”

Le parole del giocatore della Juve Savona in conferenza stampa al termine della partita di Serie A contro il Bologna

Le parole del giocatore della Juve Nicolò Savona in conferenza stampa al termine della partita di Serie A contro il Bologna: “Ho fatto la prima partita da titolare, l’anno scorso ho già giocato terzo. Avendo giocato a destra sempre, ho giocato a sinistra e mi son trovato molto bene Non mi aspettavo di fare tutte queste presenze. Mi son trovato molto bene, ora pensiamo alle ultime tre partite che sono fondamentali per centrare il nostro obiettivo. Miglior prestazione? Penso di si, è stata una buona prestazione. Il mister ci ha dato molto entusiasmo e ognuno di noi lo trasmette all’altro”

Sul pari: “È stata una partita di carattere, nei contrasti, nei duelli, sempre molto tosti. Dobbiamo portarci questo dalla partita di stasera. Era importante sia per noi sia per loro. Siamo andati in vantaggi e poi ci siamo abbassati troppo. L’importante stasera era non perdere, ci portiamo a casa un punto. Noi l’abbiamo preparata bene in settimana. Ora affronteremo da qui a fine campionato tre partite per centrare il nostro obiettivo. Ora pensiamo alla Lazio”.