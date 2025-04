Juve, Motta: “Spogliatoio contro? Chi lo dice è bugiardo. Mai litigato con Giuntoli”

Dal rapporto con lo spogliatoio fino a quello con Giuntoli: le parole dell'ex allenatore della Juve Thiago Motta

Intervistato dal Corriere della Sera l’ex allenatore della Juve Thiago Motta ha parlato del rapporto con lo spogliatoio: “Poca empatia? Queste sono le cose che mi danno fastidio, perché mi possono criticare come allenatore per le mie scelte e questo ovviamente l’accetto. Ma chi dice che io avevo lo spogliatoio contro è un bugiardo. Sono cose inaccettabili, non è vero. Mai nessuno con cui ho lavorato, in carriera, ha detto pubblicamente di avere avuto problemi con me. Alla Juve avevo un ottimo rapporto con tutti i miei giocatori dal punto di vista professionale e umano. Un rapporto basato sul rispetto, sulla chiarezza. Non accetto gli attacchi personali fondati su maldicenze. Tradito dallo spogliatoio? No, mai. Abbiamo tutti cercato di fare il meglio e ci dispiace di non esserci riusciti fino in fondo”.

Juve, le parole di Motta su Giuntoli

Sul rapporto con Giuntoli: "Non ho mai avuto la conversazione di cui si è scritto, mai. E mai ho avuto un litigio con il direttore, mai. Abbiamo parlato di come migliorare la squadra, come sempre, e lo abbiamo fatto con chiarezza e onestà, anche con opinioni diverse, come sempre si fa. Sono proprio queste bugie che non intendo lasciar passare. Sono sempre stato in sintonia con il direttore per la definizione della rosa. Abbiamo iniziato con una squadra che, per motivi sportivi ma anche economici, dovevamo profondamente cambiare. Io non sono entrato nelle valutazioni economiche dei singoli giocatori, ma abbiamo sempre concordato le scelte volte a rinforzare la squadra".