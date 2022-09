Juve, Sacchi: “Scudetto? Al momento sembra un’utopia”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato del pessimo avvio di stagione della Juve : lotta scudetto a rischio? "Se non cambiano in fretta, direi proprio di sì. Sarebbe utopia ipotizzare questa squadra, così come è messa oggi, in lotta per il titolo ".

"Ad Allegri non interessano le emozioni e la bellezza, ma così facendo nega il merito e nega lo spettacolo. O vinci o non ti resta che piangere. E adesso la Juve piange. Ha investito parecchio, come l’Inter, ha i bilanci in rosso, e zoppica in campionato e in Champions League. Allegri ama un gioco molto coperto, e poi il singolo deve fare la differenza. Io continuo a pensare che avere il dominio del gioco sia necessario per aumentare l’autostima della squadra", ha concluso Sacchi.