Serena: “Esonero Allegri? No, ma deve riscoprirsi juventino”

Il momento di Juventuse Inter è decisamente complicato. Aldo Serena, intervistato da Repubblica, ha parlato dei bianconeri e dei nerazzurri: "Non mi aspettavo di vedere bianconeri e nerazzurri così nei guai. La Juve sembra aver perso i suoi valori: intensità, tenacia, amore per la battaglia, coraggio anche nella fatica estrema. Con Sarri e Pirlo cercava un gioco più europeo. Il ritorno di Allegri dimostra che il club è in mezzo al guado e non ha dove andare. E’ vero che non ha la squadra al competo, ma non può essere una scusa. A Juve e Inter servono vittorie pesanti che portino fiducia".