News Juve / Rivoluzione di mercato: “Agnelli ha un’idea clamorosa”

Negli ultimi anni la Juventus ha cambiato tantissimo. Sia in campo che in panchina, ma anche a livello dirigenziale. Andrea Agnelli ha provato a dare una sterzata rispetto al passato, con alterne fortune.

E' andata male per quanto riguarda le scelte per la panchina bianconera . Dato l'addio ad Allegri , la Juve si è affidata a due tecnici (Sarri e Pirlo) che non sono riusciti a lasciare il segno a Torino. Si è tornati quindi al passato, riaccogliendo da quest'anno il buon Max alla guida della squadra.

Non è andata benissimo neanche a livello dirigenziale. Dopo la partenza di Marotta, il mercato della Juventus non ha di certo spiccato il volo e la mancanza del dirigente - nel frattempo approdato a Milano, sponda nerazzurra - si è fatta sentire. Paratici non è riuscito a colmare quel vuoto. E anzi, pure lui ha dovuto lasciare il testimone, passandolo a sua volta a Federico Cherubini e ai suoi assistenti. Ma la "rivoluzione" potrebbe non essere finita qua. Anzi, stando alle ultime notizie, Agnelli avrebbe una nuova idea che potrebbe condizionare le future sessioni di calciomercato della Juventus <<<