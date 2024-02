Juve, il riassunto del giorno: parlano Allegri e Rugani

Per la Juveoggi è stato il giorno della gara con il Frosinone, match vinto per 3-2. Anche il mister Allegri ha parlato: "Buona nel secondo tempo, eravamo partiti bene poi abbiamo preso i due gol. Sapevamo dei loro tagli dietro le spalle, Kostic non si è comportato da difensore, in area eravamo in 5 e potevamo difendere meglio. Sul secondo bisognava fermare l'azione perchè Rabiot stava male. nella ripresa diverse occasioni, siamo stati più lucidi. Potevamo far gol prima, Rugani ha fatto un bel gol.