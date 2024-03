Juve, il riassunto del giorno: parlano Peruzzi e Torricelli

Per la Juvesono giorni di attesa, in vista della fine della sosta. Ecco le parole di Peruzziad un evento: "La mia Juve? Forse potevamo vincere anche di più, ma quello che abbiamo vinto resterà nella storia per sempre. Abbiamo fatto tre finali di Champions e potevamo vincerne almeno due e non solo una, però ci accontentiamo di quello che abbiamo fatto. La Juve di oggi? Ci sta che abbia dei passaggi a vuoto, ma l'obiettivo stagionale era arrivare tra le prime quattro e quindi cercano di arrivare più possibile quarti. Allegri? Quando uno crede in un allenatore, deve andare avanti. Quindi, non vedo perché si debba cambiare. Se serve un altro elemento in società oltre a Giuntoli? Sinceramente non lo so, non essendo addetto. Se chiamassero me? Non penso". Anche Torricelli ha detto la sua: "La mia Juve? È stata quasi invincibile, ci siamo tolti delle belle soddisfazioni, abbiamo alzato tanti trofei, qualcuno lo abbiamo perso purtroppo, ma questo fa parte del gioco. Siamo stati forti noi, ma altrettanto forti sono state le squadre contro cui dovevamo lottare per vincere. La Juve di oggi? Ha avuto questo rendimento così basso ultimamente in primis per un calo fisico e poi abbiamo pagato degli errori di alcuni singoli, l'importante però è centrare la Champions per il futuro".