Juve, il riassunto del giorno: parlano Montemurro e Ceccarini

Per la Juve è il giorno dopo la partita con l'Hellas Verona. Anche le Women ha giocato e il mister Montemurro ha detto la sua: "Abbiamo fatto un buon primo tempo, nel secondo tempo abbiamo cambiato e cercato altre cose ma alla fine brave le ragazze. Abbiamo visto due o tre cose che stiamo cercando di fare, giochiamo con attacco fluido e non di posizione, tolta la partenza. Cerchiamo gli spazi, sono contento dal punto di vista dei movimenti e delle soluzioni a gol. Abbiamo visto la vera Juventus così.

Mi viene male alla testa a scegliere ogni settimana ma è positivo". Montemurro ha proseguito: "Nello scudetto ci credo tantissimo, ci sono 24 punti a disposizione, scontri diretti, la squadra sta bene. Mi dispiace quello che abbiamo perso, mi piacerebbe avere in più i punti contro la Fiorentina e contro la Sampdoria tornando indietro, non posso lamentarmi, la squadra ha giocato una grande prima fase mostrando di avere grande qualità e stile di gioco e spettacolo. Mi fa piacere. Possiamo sempre crescere. Siamo tantissimo per capire i momenti di gara. La crescita però non finisce mai".