Juve, il riassunto del giorno: parlano Brio e Quagliarella

Per la Juventussono giorni di pausa dopo la vittoria con il Verona. Brio, ex calciatore, ha detto la sua sul momento: "In qualsiasi campionato, se andiamo a vedere chi vince, è quasi sempre la squadra che subisce meno gol. La Juve ha una striscia aperta di cinque gare senza reti al passivo e se escludiamo la giornataccia col Sassuolo ha sempre dato impressione di solidità, grazie anche al lavoro dei centrocampisti, che sono fondamentali per non mandare in sofferenza la difesa.