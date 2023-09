Juve, il riassunto del giorno: parlano McKennie e Brambilla

Dalle parole di Brambilla sulla prossima gara della Next Gen alle dichiarazioni di McKennie: tutte le notizie sulla Juve.

Per la Juventusè una giornata piena di impegni. Anche la Next Gen dovrà disputare la sua partita, e a questo proposito, ha parlato Brambilla: "Il successo contro l'Ancona ci ha dato fiducia e tre punti in classifica perchè ottenuto contro una squadra forte. Arrivavamo da tre sconfitte consecutive ed è stato importante vincere in trasferta. Se poi analizziamo le prestazioni delle ultime tre partite contro Rimini, SPAL e Ancona probabilmente avremmo meritato maggiormente anche contro le prime due, ma sappiamo che il calcio è così e spesso è deciso da episodi. Nell'ultimo match siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo creato.

Per noi questi sette giorni, che sono partiti dalla trasferta di Ancona, sono utili per provare a risollevarci in classifica. Domani recupereremo la sfida contro la Recanatese e sarà una partita da giocare per vincere, ma da giocare con equilibrio, come sappiamo. Sicuramente sarà una gara diversa rispetto a quella contro l'Ancona, ma sarà allo stesso modo complicata. Indubbiamente la vittoria di sabato scorso è stata una grande iniezione di fiducia per noi. Poi, a fine settimana, ci sarà la Torres, ma ci penseremo dopo il prossimo match".

Anche McKennieha detto la sua sulla prima squadra: "C'erano due club interessati, ma non erano di primo livello. Poi ho ricevuto una chiamata dal mio procuratore che mi ha detto della chiamata della Juventus e che il club era interessato a me. Volevo la Juventus. Ero in pullman con la squadra stavamo andando in Austria per la preparazione e mi avevano detto che mi avrebbe chiamato Andrea Pirlo e non ci potevo credere".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.