Juve, il riassunto della giornata: parlano Allegri e Baggio

Dalle parole in conferenza di Max Allegri alle dichiarazioni di Baggio sulla sfida Scudetto: tutte le notizie del giorno sulla Juve.

La Juventus, in attesa dell'esordio stagionale con l'Udinese, fa parlare di sé. Ecco le parole di Roberto Baggiosu Madama: "Scudetto? Difficile capirlo adesso. Tutti hanno cambiato qualcosa e le milanesi in particolare hanno cambiato tanto e hanno provato a rinforzarsi, ma hanno bisogno di tempo per trovare la quadra. Il Napoli vorrà confermarsi e la Juve proverà a riscattarsi con il vantaggio di poter puntare tutto sul campionato. Sarà importante vedere come partono. Lo scorso anno il Napoli è partito bene e poi ha continuato in fiducia".

Anche Max Allegri in conferenza ha detto la sua: "Chiesa, l'ho già detto più volte, è tornato con grande consapevolezza e serenità. Ha una gamba diversa, si vede anche da come è strutturato. Vlahovic ha passato un momento di alti e bassi con la pubalgia, non è al 100% ma sta meglio. Ha saltato parte della preparazione ma sabato ha fatto un buon primo tempo. C'è Milik, Kean domani non sarà a disposizione perchè ha preso un colpo. C'è Yldiz, un giocatore che arriva dal settore giovanile ma che è bravo, nel reparto d'attacco sono soddisfatto di chi ho.

Di Paul sono contento per gli ultimi giorni, per la partitella con l'Alessandria, i suoi 40 minuti. È normale, è un giocatore diverso dagli altri. Purtroppo viene da un anno e mezzo di inattività praticamente, averlo a disposizione tutti i giorni per tutte le partite sarebbe un bel vantaggio. Che giochi 20-30 minuti vediamo, speriamo che la condizione cresca. La griglia di partenza vede chi vince come favorito, quindi il Napoli. Poi c'è l'Inter, il Milan, la Lazio che è arrivata seconda. Il campionato è tutto da vedere, tra un po' di domeniche si riuscirà a capire la tendenza e la prospettiva dei punti. Una cosa che dovremo migliorare sono le trasferte. La nostra differenza tra i punti fatti da noi e il Napoli sono le trasferte. Noi abbiamo fatto 30 punti, loro 45, questa è stata la differenza del campionato".