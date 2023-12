Juve, il riassunto del giorno: parlano Allegri e Soulè

Per la Juveè il giorno della vigilia del match contro il Frosinone. Ne ha parlato in conferenza Allegri: "Con il Frosinone sarà una partita insidiosa: sia perchè è l'ultima prima di Natale, e ci sta sempre un clima diverso e dovremmo stare attenti e concentrati, sia perché loro in 8 partite casalinghe hanno perso solo contro il Napoli alla prima partita, andando anche in vantaggio.