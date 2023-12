Juve, il riassunto del giorno: parlano Allegri e Chiellini

Dalle parole di Allegri sul Napoli alle dichiarazioni di Chiellini sul suo futuro: tutte le notizie del giorno sulla Juve.

Per la Juveè giorno di vigilia, in vista della partita con il Napoli. Ecco le parole di Allegriin conferenza: "Domani deciderò uno tra Danilo e Alex Sandro, magari spezzando la partita ad entrambi. Stiamo bene fisicamente e mentalmente, vengono scritte tante cose però, e noi dobbiamo aver ben chiari gli obiettivi: superare i 38 punti nel girone d'andata e centrare la Champions, poi vedremo il resto cercando di migliorarci ogni giorno e di non esaltarci troppo. Domani è una partita difficile, loro hanno fatto 17 punti in trasferta, e nelle ultime 7 contro di noi siamo riusciti a vincere solo una volta, quindi dobbiamo cambiare questo trend".

Anche Chiellini ha detto la sua: "Nel mio futuro vedo la Juventus. Non so in quale posizione ma è un posto dove ho trascorso quasi metà della mia vita. Sono ancora molto legato, e sono molto felice che stiano facendo una buona stagione. Non vedo l'ora di tornare allo stadio durante le vacanze di Natale.

Ma non c'è fretta, mi sto godendo la vita qui con la mia famiglia. La mia aspirazione maggiore è lavorare nel management. Ho una laurea in economia e una in MBA in calcio. Ora non mi sento di fare l'allenatore".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.