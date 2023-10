Juve, il riassunto del giorno: parlano Allegri e Capello

Per la Juveè giorno di vigilia. I bianconeri domani sfideranno il Milan, ed Allegriha parlato oggi in conferenza: "Chiesa? Oggi lo valuteremo, vedremo se convocarlo se lui è sereno per essere a disposizione. Se lo è per il post infortunio che ha avuto, che gli ha impedito di giocare tante partite, allora verrà. Speriamo di averlo a disposizione perché domani è una partita importante dove i cambi saranno altrettanto importanti".