Juve, il report dell’allenamento in vista dell’Atalanta: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'allenamento odierno di Madama.

Lorenzo Focolari Redattore 8 marzo 2024 (modifica il 8 marzo 2024 | 17:41)

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sull'allenamento: "Antivigilia in campo per la Juventus verso il ritorno in campo in campionato nel tardo pomeriggio di domenica all’Allianz Stadium.

Prosegue dunque la preparazione dei bianconeri in vista dell’impegno del 10 marzo alle ore 18:00 contro l’Atalanta, valido per la ventottesima giornata di campionato. Questa mattina allo Juventus Training Center la squadra guidata da Massimiliano Allegri si è concentrata su situazioni di gioco, in fase di possesso e non possesso, a squadre contrapposte. L’allenamento si è poi concluso con una partitella finale.

Domani sarà giornata di vigilia e la squadra scenderà in campo nuovamente al mattino. Fissato alle ore 14:00 invece l’appuntamento per la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, in diretta come sempre su Juventus TV".

