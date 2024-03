Juve, il report dell’allenamento in vista dell’Atalanta: le novità

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sull' allenamento della Vecchia Signora, in preparazione per la delicata partita di domenica pomeriggio con l'Atalanta:

"Juventus nuovamente in campo in mattinata al centro sportivo della Continassa per preparare la gara del tardo pomeriggio di domenica contro l’Atalanta, in programma il prossimo 10 marzo alle ore 18:00 all’Allianz Stadium, valida per la ventottesima giornata di campionato.