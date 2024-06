Juve, Rabiot alza le richieste per firmare il nuovo contratto

Adrien Rabiot non sarebbe convinto della proposta di contratto della Juventus: il calciatore desidererebbe un ingaggio superiore per firmare

Il rinnovo di Adrien Rabiot con la Juventus rimarrebbe un giallo in casa bianconera. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra il giocatore e il club si vivrebbe un momento di stallo che potrebbe non trovare una risoluzione positiva. Il pericolo di un mancato accordo tra le parti non sarebbe troppo remoto.

La richiesta di Rabiot

Dopo le sue parole in conferenza stampa, per il quotidiano sportivo sarebbe emersa una nuova indiscrezione che vedrebbe Rabiot non soddisfatto della proposta di rinnovo. Il centrocampista vorrebbe guadagnare almeno 8 milioni di euro a stagione. La richiesta del giocatore avrebbe irritato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e al momento la società starebbe riflettendo sul da farsi. E sempre parlando di Juventus, attenzione: Di Marzio poco fa ha fatto un annuncio pesantissimo di mercato <<<