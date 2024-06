Rabiot: “Pensavo che il mio futuro si decidesse prima dell’Europeo”

Adrien Rabiot, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del futuro con i piemontesi.

Adrien Rabiot, calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “Pensavo che il mio futuro si decidesse prima dell’Europeo. Non è così, ma non mi preoccupa. Io sono concentrato sull’Europeo, questo l’ho messo da parte. Sto parlando con il mio agente, ma è stato messo in secondo piano e sono completamente concentrato sulla Francia. Non sono preoccupato per il mio futuro. Motta? È un grande allenatore, ha fatto molto bene in Italia da quando è lì. Abbiamo giocato diverse stagioni insieme, ma questo non sarà determinante nella mia scelta, lui ha la sua carriera da guidare e io la mia. In ogni caso è un’ottima scelta per la Juventus”.