Calciomercato Juve | Colpo vicinissimo, Di Marzio dà l’annuncio

NEWS JUVE

Il noto esperto di calciomercato fa il punto della situazione parlando della Juventus e di quello che potrebbe succedere da qui a breve

La Juventus è al lavoro per capire da dove iniziare a costruire una rosa che possa davvero competere a tutti i livelli. In questo senso possiamo affermare serenamente che da quanto ci risulta, le volontà di Giuntoli sono clamorosamente grandi. Ha ambizione, il dirigente bianconero. E secondo quello che ci risulta nella sua idea c’è la voglia di mettere a disposizione di Thiago Motta una squadra che sia capace di vincere sin dal primo momento. Senza dunque aspettare chissà quanto. Ovvio, non sarà semplice. Ma la volontà c’è. E questo è sicuramente un primo grande punto di partenza. Per costruire una grande rosa ovviamente bisognerà passare dal mercato. Ed è per questo che la notizia che è uscita in queste ore e svelata da Di Marzio, sta facendo parlare.

Il noto esperto di calciomercato ha fatto il punto della situazione sulla questione Douglas Luiz. Ecco cosa ha detto: “I due club, Juventus e Aston Villa, stanno cercando una nuova quadra. McKennie è uscito dal radar dell’affare e per questo, da quanto ci risulta, i Villains avrebbero dato il loro ok all’inserimento nella trattativa di Barrenechea. Ora si cercherà di far quadrare i conti visto che in questo maxi-scambio ci saranno, oltre a Douglas Luiz, anche Barrenechea e Ilibg Jr. E comunque ci sarà un conguaglio da parte dei bianconeri verso gli Inglesi”. Insomma, a quanto pare il primo grande colpo sarebbe ora incredibilmente vicino. Giuntoli non si fermerà a lui, questo è chiaro. Ma chiudere subito un colpo così, significherebbe davvero moltissimo. E non è finita qui. In queste ore è arrivato anche un grosso aggiornamento su Rabiot <<<