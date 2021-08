Juve: presentata anche la terza maglia

I bianconeri hanno presentato il kit, confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi

redazionejuvenews

La Juventus, dopo la presentazione dei due kit home e away per il prossimo anno, ha presentato ufficialmente la terza divisa da gioco: all'occhio risaltano subito i richiami ai colori di Torino, il giallo e il blu, che si mischiano con il bianco in alcuni motivi geometrici sulla maglia che richiamano lo spirito degli anni 90.

"Una maglia che attinge allo stile del passato per ridefinire il look del futuro: dopo il lancio della divisa home e away, Juventus e adidas presentano oggi la terza maglia per la stagione 2021/2022.

La divisa, oltre allo spirito audace degli anni ’90, celebra uno dei periodi d’oro del club, segnato dalla vittoria di numerosi trofei con l’indimenticabile e iconica livrea gialloblu.

La nuova terza maglia prende ispirazione dal design color-block che ha spopolato nel decennio, contrapponendo le due tonalità simbolo della città di Torino: il blu e il giallo. Rifinito con un nuovo colletto con sistema di ventilazione e, per la prima volta, il logo adidas Badge of Sport bicolore, il kit garantisce un comfort assoluto e un appeal retró che, uniti al DNA della Juventus, rendono il tutto unico e completamente inedito.

Il nuovo kit, come quello home e away, è realizzato in PRIMEGREEN, una serie di materiali riciclati ad alte prestazioni che pongono la sostenibilità al centro dell’innovazione. L’avanzata tecnologia HEAT.RDY – KEEP COOL di adidas regola la temperatura per mantenere il corpo fresco e asciutto per l’intera durata delle partite, permettendo ai giocatori di affrontarle nella migliore condizione possibile. La maglia replica presenta gli stessi vantaggi grazie alla tecnologia AEROREADY – FEEL READY, che offre ai tifosi il massimo comfort e assorbe il sudore per trasmettere una sensazione di asciutto.

La nuova terza maglia debutterà sul campo nell'amichevole in famiglia contro l'Under 23 di oggi, 19 agosto, e si potrà acquistare in tutti gli Store Juventus fisici, sullo Juventus Official Online Store, su adidas.com/football, nei negozi adidas selezionati, presso i rivenditori e i negozi di abbigliamento selezionati a partire da giovedì 26 agosto". (Juventus.com)