Juve, Porrini: “Tudor uomo giusto per riportare la juventinità”

Sergio Porrini ha parlato del tecnico della Juve, Igor Tudor: per l'ex calciatore, l'allenatore può essere l'uomo giusto nel creare identità

Intervistato per Sportitalia, Sergio Porrini ha parlato dell’allenatore della Juventus, Igor Tudor. Ecco le sue parole: “E’ presto per poter trarre delle opinioni, dopo una partita fra l’altro dove è arrivato sicuramente il risultato, ma che chiaramente ha mostrato che ci vorrà tempo per vedere le idee dell’allenatore. Ben venga il risultato, ma in generale penso che Tudor possa essere l’uomo giusto per riportare la juventinità. Conosce bene l’ambiente, ha giocato e allenato con Pirlo alla Juve, poi a livello caratteriale dà l’idea di essere un pochettino più grintoso”.

Porrini: “Thiago Motta era un po’ troppo leggero”

L'allenatore ha proseguito: "E' questo l'aspetto che serviva ai bianconeri. E' quella figura di cui in questo spogliatoio c'era forse bisogno, perché la sensazione è che Thiago Monta fosse un po' troppo leggero, soprattutto nei giudizi iniziali e nelle dichiarazioni quando le cose cominciavano a non andare benissimo. Sembrava quasi non rendersi conto di dove fosse e di quello che stava succedendo. La sensazione è che l'ambiente, i calciatori, il gruppo dentro lo spogliatoio avessero bisogno di un uomo un po' più di polso. E' importante avere un rappresentante di questo aspetto".